Кировский избирком подвел официальные итоги выборов губернатора

Большинство избирателей отдали свои голоса за Александра Соколова. Фото: kirovreg.ru

Кировский избирком официально подвел итоги выборов, которые прошли в регионе 10-11 сентября. По их итогам, новым губернатором Кировской области избран Александр Соколов, набравший 71,85% голосов.

Как мы уже писали ранее, всего на на должность главы региона претендовали пять кандидатов от разных партий. На втором месте оказался Сергей Мамаев (КПРФ) с 13,42% глосов, на третьем - Владимир Понарьев (ЛДПР) с 6,13% голосов. Четвертое и пятое места заняли Федор Лугинин (партия «Родина») и Юрий Моисеев («Коммунисты России») - 4,69% и 1,55% соответственно.

По данным избиркома, явка на выборы составила 33,35%. Общее количество избирателей - 1 016 583 человек, на голосование пришли 338 993 кировчанина.