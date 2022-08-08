Главные новости с 1 по 7 августа в Кирове: отставка Осипова, неготовность жилфонда к зиме, создание центра реставрации книг и начало внедрения ИТС

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 8 августа, за окном до +28 градусов. День будет солнечным, без осадков, порывы ветра - до 4 м/с. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно прочитать здесь, график отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно вспоминаем главные события ушедшей.

ОТСТАВКА ОСИПОВА

Дмитрий Осипов покидает пост главы администрации Кирова. В ближайшее время, а именно 9 августа, состоится внеочередное заседание депутатов Гордумы, на котором будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий сити-менеджера. Вопрос о том, кто займет место Осипова, пока остается открытым.

НЕГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

По данным «Т Плюс», к отопительному сезону готовы только 652 дома из 3746 - то есть всего 17% жилфонда (по состоянию на 2 августа). При этом по 112 из них появились замечания. Некоторые УК не провели опрессовку и промывку систем теплоснабжения домов. Получить акты готовности по всем зданиям они уже не успевают, что отразится на жильцах. Ресурсоснабжающая компания готовит обращения в мэрию и ГЖИ.

ДОРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ВЫВОЗА ТКО

Нынешняя версия не учитывает некоторые важные аспекты. К примеру, регоператор, АО «Куприт», не вывозит строительный мусор и уличный смет, а также не забирает ТКО с кладбищ. В районах зачастую услуга оказывается нерегулярно. В результате образуются стихийные свалки. Концепцию поручено доработать трем профильным министерствам. Предоставить ее на суд главы региона они должны были до конца минувшей недели.

ЦЕНТР РЕСТАВРАЦИИ КНИГ В ГЕРЦЕНКЕ

На базе старейшей библиотеки областии создадут региональный центр, где будут реставрироваться книжные памятники. При этом организация уже оцифровывает их, выкладывая после в сеть. Создание центра реставрации планируется в 2023 году. Подробностей реализации проекта пока нет.

ВНЕДРЕНИЕ ИТС В КИРОВЕ

Интеллектуальную транспортную систему в областном центре начнут внедрять в текущем году. Процесс будет проходить с 2022 по 2024 годы, и общая сумма, которую за это время потратят на реализацию проекта, составит около 413 миллионов рублей. Деньги будут направлены из федерального и регионального бюджетов. Внедрение системы начнется с модернизации светофоров, которой подвергнутся 114 объектов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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