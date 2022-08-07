Несколько водоемов Кировской области не отвечают санитарным требованиям

Санитарно-химические показатели не соответствовали норме в Вятке у города Орлова, в районе ДОКа и в районе старой пристани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 26 июля по 4 августа Роспотребнадзор по Кировской области взял 6 проб из водоемов на санитарно-химические показатели и 34 - на микробиологические. Воду брали в популярных у жителей региона местах для купания.

Оказалось, что вода не везде соответствует нормам по микробиологическим показателям. А конкретнее - по обобщенным колиформным бактериям и содержанию Е нарушения СанПиН обнаружили:

- в пруду санатория «Митино»;

- в пруду поселка Дороничи;

- в Вятке на пляже города Слободского, в селе Гоньба Малмыжского района и у города Орлова;

- в реке Кобре в районе поселка Нагорск;

- в Каме у Ичетовкинского сельского поселения в Афанасьевском районе;

- в реке Пижанке у одноименного районного центра;

- в пруду птицефабрики города Яранска;

- в Школьном пруду пос. Свеча;

- в реке Ветлуге в селе Круглыжи Свечинского района;

- в реке Паозер у села Новотроицкого Шабалинского района;

- в Олюненском пруду Ленинского городского поселения.

Санитарно-химические показатели не соответствовали норме в Вятке у города Орлова, в районе ДОКа и в районе старой пристани.

Патогенных микроорганизмов и кишечных вирусов в воде обследованных водоемов не обнаружили.