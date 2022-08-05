В Кирове новый проспект назовут в честь Николая Липатникова

За присвоение улице имени Липатникова проголосовало и большинство кировчан. Фото: vk.com/vyatskayatpp

В Кирове появится проспект Липатникова. Об этом сообщили в Вятской торгово-промышленной палате.

- Мы рады сообщить вам, что на заседании Совета по топонимии МО «г. Киров» было единогласно принято решение о присвоении новой автомобильной дороге города имени - «Проспект Липатникова»! - такой пост появился в соцсетях ВТПП.

Напомним, ранее мы сообщали, что теруправление Ленинского района запустило опрос среди горожан на тему наименования новых улиц Кирова. Два участка предлагалось назвать в честь архитектора Вячеслава Коптелова, а второй - в честь бывшего президента ВТПП Николая Липатникова. В итоге горожане выбрали второй вариант. Совет по топонимии его также одобрил.