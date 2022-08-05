В должности сити-менеджера Кирова Дмитрий Осипов проработал чуть больше двух лет. Фото: admkirov.ru

Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов покидает свой пост. На сайте гордумы появилось распоряжение, подписанное главой города Еленой Ковалевой, о назначении внеочередного заседания по поводу досрочного прекращения полномочий сити-менеджера. Рассмотрение вопроса назначено на вторник, 9 августа. Кто заменит Осипова на его посту, пока неизвестно.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Осипов родился в 1969 году в Кирове. В 1997 году окончил МГЮА и получил диплом по специальности «Юриспруденция». С 2018 года работал гендиректором «Вятавтодора». В феврале 2020 года был назначен исполняющим обязанности замглавы администрации Кирова, в марте того же года избавился от приставки «и.о». 2 июня 2020 года был утвержден на должность главы мэрии Кирова.