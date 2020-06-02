В Кирове появился новый сити-менеджер: депутаты наконец утвердили Дмитрия Осипова

Сегодня, 2 июня, прошло очередное заседание Кировской гордумы. Первым на повестке стоял вопрос о назначении нового сити-менеджера. Напомним, что это уже третья попытка утвердить главу администрации города Кирова.

Кандидата на пост сити-менджера представил председатель правительства Александр Чурин. Он зачитал биографию Дмитрия Осипова и отметил, что «назначение Дмитрия Валерьевича будет способствовать развитию и процветанию города». Александр Чурин сообщил, что кандидатуру поддержал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Председатель правительства Александр Чурин рекомендовал Вотинцеву с этим вопросом обратиться в правоохранительные органы. Фото: duma.mo-kirov.ru

Приветственное слово взял Дмитрий Осипов. Он рассказал об основных проблемах города: дороги, общественный транспорт, низкое качество услуг ЖКХ, нехватка детских садов и школ. По словам Дмитрия Валерьевича «в круг первоочередных задач входят: улучшение работы городского хозяйства, привлечение дополнительных ресурсов в бюджет города и оптимизация его расходов, повышение качества управления муниципальной собственностью».

Глава города Елена Васильева предложила депутатам задать вопросы кандидату. Сергей Рудковский заявил: «Наша фракция коллегиально, консолидировано поддерживает Дмитрия Валерьевича».

Алексей Вотинцев поднял вопрос о деятельности компании «Вятавтодор», которую возглавлял Дмитрий Осипов. По мнению депутата новый кандидат на пост-сити менеджера может стать фигурантом уголовного дела из-за некачественного ремонта дороги в Кирово-Чепецке.

Алексей Вотинцев назвал Осипова «креатурой правительства области». Фото: duma.mo-kirov.ru

Председатель правительства Александр Чурин рекомендовал Вотинцеву с этим вопросом обратиться в правоохранительные органы: «они разберутся и дадут вам ответ».

Алексей Вотинцев назвал Осипова «креатурой правительства области». И призывал всех депутатов голосовать против Дмитрия Валерьевича: «у него нет опыта государственного и муниципального управления».

Альберт Бикалюк заявил, что в городе нет никакого порядка. Депутат подчеркнул, что «порядок не навести без элементарной ответственности».

- Архитектор Рубцова придумала схему с продажей парка Победы. И до сих пор занимает пост начальника управления градостроительства! - заявил Бикалюк.

Также депутат обратился лично к главе города Елене Ковалевой. Альберт Бикалюк считает, что своими решениями она дискредитировала деятельность Думы. Депутат напомнил, что Ковалева нарушала регламент. Он считает, что глава города виновата в том, что конкурс состоялся только с третьей попытки.

Елена Ковалева попыталась ответить на претензии депутата. Но Бикалюк несколько раз перебивал ее выступление. Его резко оборвал Валерий Крепостнов. Он потребовал, чтобы депутат выслушал главу города. За однопартийца попытался вступиться Владимир Журавлев. Но Елена Ковалева прекратила перепалку, предложив проголосовать за кандидатуру Дмитрия Осипова.

Успокоившись, депутаты приступил к голосованию. Елена Ковалева озвучивает результат: за - 27, против - 1, воздержались - 6.

В итоге поставленное на голосование решение приняли. Дмитрий Осипов утвержден на должность главы администрации города Кирова.

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