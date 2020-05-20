Решение Кировской гордумы оспаривает один из депутатов

20 Май 2020 2020-05-20T11:18:46+03:00

Альберт Бикалюк направил жалобу в прокуратуру и подготовил иск в суд

Изменить размер текста: A A

Скандал вокруг сенсационного заседания городской думы продолжается. После неудавшейся попытки выбора нового главы администрации, Елена Ковалева в тот же день принудительно созывает внеочередное заседание думы для назначения нового конкурса на должность сити-менеджера. Дату его проведения назначают на 28 мая.

По мнению депутата Альберта Бикалюка Елена Ковалева нарушила регламент: «в случае назначения внеочередного заседания все заинтересованные лица должны быть уведомлены не позднее одного дня. Это закрытая норма, которая не предусматривает двойного толкования».

Эти требования, по словам Альберта Бикалюка, не были выполнены.

- Очевидно, что решения, принятые на этом заседания не законны, - написал депутат в социальной сети.

Сейчас народный избранник направил жалобу в прокуратуру и подготовил иск в суд о признании незаконным решения о назначении даты конкурса на главу администрации города.

Народный избранник направил жалобу в прокуратуру. Фото: vk.com/abikaluk

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU