На пост сити-менеджера Кирова осталось лишь два кандидата

20 Апр 2020 2020-04-20T20:20:44+03:00

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В гонке за должностью сити-менеджера Кирова теперь участвуют только два кандидата - Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков. Третий выдвиженец Альберт Бикалюк добровольно отказался от участия в конкурсе. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Как известно, предыдущий конкурс сорвался по причине отсутствия представителей губернатора. В минувшую пятницу закончился процесс подачи документов для повторного участия. Альберт Бикалюк заявляться на конкурс снова не стал, назвав процедуру выбора нового главы администрации «фарсом».

- Первый конкурс явно показал, что это никакие не выборы конкурсной комиссией, а единодушное исполнение чьей-то воли свыше, - объясняет он свое решение. - Пройдя один раз, понимаю, что это просто пустая трата времени. Все равно комиссия назначит (выберет) того, кто нужен руководству сверху. Ну или опять сорвет заседание!

Напомним, что новый конкурс на должность сити-менеджера Кирова пройдет 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU