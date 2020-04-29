2020-04-29T17:53:30+03:00
Политика

Кировская Гордума назначила дату нового конкурса на должность сити-менеджера

Он состоится 28 мая
Виктор Карпов
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Гордума назначила новый конкурс на должность сити-менеджера Фото: duma.mo-kirov.ruГордума назначила новый конкурс на должность сити-менеджера Фото: duma.mo-kirov.ru
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Сегодня, 29 апреля, депутаты городской думы не согласовали кандидатуру Дмитрия Осипова на должность главы администрации Кирова. Напомним, что «за» проголосовали 18, против - 1, воздержались - 12.

После неудавшейся попытки выбора нового главы администрации, Елена Ковалева предложила депутатам включить в повестку заседания вопрос о назначении нового конкурса на должность главы администрации Кирова. Депутаты согласились. Дату его проведения решили назначить на 28 мая.

В состав новой конкурсной комиссии вошли Елена Ковалева в качестве председателя, Алексей Рябов, Александр Востриков, Денис Ерохин и Алексей Вотинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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