Кировская Гордума назначила дату нового конкурса на должность сити-менеджера

29 Апр 2020 2020-04-29T17:53:30+03:00

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Сегодня, 29 апреля, депутаты городской думы не согласовали кандидатуру Дмитрия Осипова на должность главы администрации Кирова. Напомним, что «за» проголосовали 18, против - 1, воздержались - 12.

После неудавшейся попытки выбора нового главы администрации, Елена Ковалева предложила депутатам включить в повестку заседания вопрос о назначении нового конкурса на должность главы администрации Кирова. Депутаты согласились. Дату его проведения решили назначить на 28 мая.

В состав новой конкурсной комиссии вошли Елена Ковалева в качестве председателя, Алексей Рябов, Александр Востриков, Денис Ерохин и Алексей Вотинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU