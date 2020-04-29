Кировская Гордума назначила дату нового конкурса на должность сити-менеджера
Сегодня, 29 апреля, депутаты городской думы не согласовали кандидатуру Дмитрия Осипова на должность главы администрации Кирова. Напомним, что «за» проголосовали 18, против - 1, воздержались - 12.
После неудавшейся попытки выбора нового главы администрации, Елена Ковалева предложила депутатам включить в повестку заседания вопрос о назначении нового конкурса на должность главы администрации Кирова. Депутаты согласились. Дату его проведения решили назначить на 28 мая.
В состав новой конкурсной комиссии вошли Елена Ковалева в качестве председателя, Алексей Рябов, Александр Востриков, Денис Ерохин и Алексей Вотинцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU