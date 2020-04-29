2020-04-29T13:34:57+03:00
Политика

Депутаты «воздержались» от Дмитрия Осипова

Голосовать пришлось два раза
Виктор Карпов
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Дмитрий Осипов не утвержден на должность главы города Кирова. Фото: duma.mo-kirov.ruДмитрий Осипов не утвержден на должность главы города Кирова. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Депутаты Кировской городской думы не согласовали кандидатуру Дмитрия Осипова на должность сити-менеджера. Заседание проходило за закрытыми дверями в актовом зале администрации города. На него не допустили журналистов из-за коронавируса. Трансляцию заседания провели не на сайте Гордумы, а в соцсетях.

Первым на повестке стоял вопрос о назначении нового сити-менеджера. Дмитрий Осипов выступил с приветственным словом. Он рассказал об основных проблемах города: дороги, общественный транспорт, низкое качество услуг ЖКХ, нехватка детских садов и школ, отметив, что собирается решать их комплексно, а не точечно.

Депутат Альберт Бикалюк попросил кандидата назвать первые пять шагов, которые позволят сократить отток населения из города. Дмитрий Осипов уклонился от ответа, сославшись на свое выступление.

Напомним, что ранее Альберт Бикалюк снял свою кандидатуру с конкурса главы администрации, назвав его фарсом. «Это никакие не выборы конкурсной комиссией, а единодушное исполнение чьей-то воли свыше. Процедура проходит не просто за гранью норм права, но и зачастую за гранью здравого смысла».

Алексей Вотинцев заявил, что не доверяет выводам конкурсной комиссии, а Вячеслав Симаков больше подходит на должность главы администрации. Депутат поинтересовался у Осипова имеет ли он отношение к уголовному делу о незаконном банкротстве «Сельмаша». Тот ответил, что ни в каких следственных действиях не участвовал, но знает перечисленных Вотинцевым людей.

Глава города Елена Ковалева попросила депутатов проголосовать за назначение Дмитрия Осипова на должность главы администрации города. Альберт Бикалюк возразил главе города, заметив, что голосование проводится нелегитимно.

Глава города удивилась полученным итогам и попросила пересчитать их заново. Фото: duma.mo-kirov.ru

Глава города удивилась полученным итогам и попросила пересчитать их заново. Фото: duma.mo-kirov.ru

- Дума должна выбирать из числа кандидатов, а вы нам навязываете одного кандидата, - заявил депутат.

Депутат Вотинцев призвал проводить голосование тайно, чтобы «исключить давление» на депутатов. Юрий Шлемензон ответил, что в положении прописан открытый способ голосования.

Успокоившись депутаты приступили к голосованию, которое проходило по старинке - поднятием карточек. Ковалевой передали планшет с подсчитанными результатами: за - 14, против - 1, воздержались - 12. Глава города удивилась полученным итогам и попросила пересчитать их заново.

Депутаты проголосовали еще раз. Альберт Бикалюк назвал новый подсчет «манипуляцией и давлением на депутатов».

Новые подсчет голос показал другой результат голосования: за - 18, против - 1, воздержались - 12.

В итоге поставленное на голосование решение не принимается. Дмитрий Осипов не утвержден на должность главы города Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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