Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Кирово-Чепецке
Региональный Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
Сотрудники ведомства проверили качество ремонтных работ выполненных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выяснилось, что в прошлом году власти заключили договор с «Вятавтодором» на реконструкцию автодороги от улицы Ленина до ж/д переезда «Боево» в Кирово-Чепецке. Сумма контракта составила 15 миллионов рублей. В конце 2019 года эти работы были приняты и оплачены.
Однако при проверке качества ремонтных работ специалисты выявили нарушения технических регламентов, стандартов и правил. Прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Сейчас СК РФ по Кировской области возбудил уголовное дело по факту халатности.
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ИСТОЧНИК KP.RU