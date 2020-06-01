2020-06-01T13:14:58+03:00
Общество

Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Кирово-Чепецке

На ее реконструкцию потратили 15 миллионов рублей
Виктор Карпов
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Сотрудники ведомства проверили качество ремонтных работ.Сотрудники ведомства проверили качество ремонтных работ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Сотрудники ведомства проверили качество ремонтных работ выполненных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выяснилось, что в прошлом году власти заключили договор с «Вятавтодором» на реконструкцию автодороги от улицы Ленина до ж/д переезда «Боево» в Кирово-Чепецке. Сумма контракта составила 15 миллионов рублей. В конце 2019 года эти работы были приняты и оплачены.

Однако при проверке качества ремонтных работ специалисты выявили нарушения технических регламентов, стандартов и правил. Прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Сейчас СК РФ по Кировской области возбудил уголовное дело по факту халатности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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