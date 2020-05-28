2020-05-28T13:40:10+03:00
Общество

Дмитрий Осипов выиграл конкурс на пост сити-менеджера

Решение о назначении его на должность главы городской администрации вынесут 5 июня
Анастасия Трефилова
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Конкурс на должность главы городской администрации наконец состоялся. Фото: admkirov.ruКонкурс на должность главы городской администрации наконец состоялся. Фото: admkirov.ru
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В Кирове состоялся конкурс на должность главы горадминистрации. Из трех участников выбрали одного победителя. О результатах сообщила пресс-служба Кировской городской думы.

Напомним, на пост сити-менеджера выдвинулись Николай Богачев, Владимир Мышкин и Дмитрий Осипов. Конкурсная комиссия оценивала опыт управленческой работы, деловые и личностные качества каждого кандидата. Также они должны были продемонстрировать знание законодательства. Все критерии определялись по балльной системе.

В итоге победителем, набрав наибольшее количество очков, стал Дмитрий Осипов. Результаты конкурса направили в Кировскую гордуму. По итогам ее очередного заседания, которое состоится 2 июня, примут решение о назначении Осипова на должность главы кировской администрации. Напомним, что месяц назад депутаты Осипова "прокатили": нужного количества голосов он не набрал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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