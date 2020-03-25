2020-03-25T12:46:59+03:00
Политика

Дмитрий Осипов перестал быть «исполняющим обязанности»

Кировские депутаты утвердили его в должности замглавы администрации
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Дмитрий Осипов стал и.о. замглавы администрации Кирова в феврале. Фото: admkirov.ruДмитрий Осипов стал и.о. замглавы администрации Кирова в феврале. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 марта, депутаты Кировской думы дали добро на назначение Дмитрия Осипова заместителем сити-менеджера. Он отвечает за городское хозяйство и благоустройство. На должности с приставкой «и.о.» Осипов работает с 5 февраля текущего года.

Утвержденный замглавы администрации вместе с двумя другими кандидатами заявлялся на пост сити-менеджера. Но заседание конкурсной комиссии сорвалось из-за отсутствия представителей губернатора.

Дмитрий Осипов родился в 1969 году в Кирове. В 1997 году закончил МГЮА и получил диплом по специальности «Юриспруденция». С 2018 года работал гендиректором «Вятавтодора».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре года за две жизни: в Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» повышает эффективность взаимодействия с исполнителями работ по инвестиционной и ремонтной деятельности
«Водоканал» открыл новый офис в Кирове
Дмитрий Осипов перестал быть «исполняющим обязанности»
ВятГУ в рейтинге востребованности российских вузов
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 25 марта 2020 года: семеро подтвержденных и один под подозрением
Пьяный водитель «Субару» устроил гонки в центре Кирова
Игорь Маковский призвал филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сократить срок подключения новых объектов до 10 дней
В Кировской области волонтеры могут помочь пожилым людям в период карантина по коронавирусу
Администрация решила снести самовольно построенное кафе
Мы в ответе за тех, кого приручили: кировчане могут помочь бездомным животным
В Нолинском районе «прилег» на крышу «Рено Логан»
28 групп в кировских детских садах закрыты на карантин
В Кирове ликвидировали несанкционированную свалку автомобилей
Кировская администрация вышла на борьбу со снегопадом
Центральный рынок будет доставлять продукты кировчанам на дом
«Россети» взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России