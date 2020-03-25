Дмитрий Осипов перестал быть «исполняющим обязанности»
Сегодня, 25 марта, депутаты Кировской думы дали добро на назначение Дмитрия Осипова заместителем сити-менеджера. Он отвечает за городское хозяйство и благоустройство. На должности с приставкой «и.о.» Осипов работает с 5 февраля текущего года.
Утвержденный замглавы администрации вместе с двумя другими кандидатами заявлялся на пост сити-менеджера. Но заседание конкурсной комиссии сорвалось из-за отсутствия представителей губернатора.
Дмитрий Осипов родился в 1969 году в Кирове. В 1997 году закончил МГЮА и получил диплом по специальности «Юриспруденция». С 2018 года работал гендиректором «Вятавтодора».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU