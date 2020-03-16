Должность сити-менеджера Кирова осталась вакантной

16 Март 2020 2020-03-16T14:02:46+03:00

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Конкурс на должность сити-менеджера Кирова не состоялся. Несмотря на то, что парой часов ранее кировская администрация сообщала о начале проведения испытаний для кандидатов. Напомним, ими стали Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал на своей странице в соцсетях депутат кировской гордумы Альберт Бикалюк. По его словам, заседание попросту сорвали.

- Заседание комиссии не состоялось по причине отсутствия представителей губернатора (5 человек в комиссии от Думы, 5 человек от губернатора), - комментирует кандидат на пост сити-менеджера. - Члены комиссии от губернатора просто не пришли. Сорвали заседание. Что дальше? Скорее всего процесс будет запущен заново и город еще на полтора - два месяца останется без руководителя.

Как сообщила пресс-служба администрации, дату проведения нового конкурса назначат на заседании кировской гордумы, которое состоится 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU