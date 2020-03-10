2020-03-10T17:21:14+03:00
Общество

На пост кировского сити-менеджера определили трех кандидатов

Всем претендентам придется пройти конкурсные испытания
Анастасия РОМАНОВА
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В городской администрации рассмотрели документы кандидатов на пост сити-менеджера. Фото: admkirov.ruВ городской администрации рассмотрели документы кандидатов на пост сити-менеджера. Фото: admkirov.ru
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Троих кандидатов, выдвинувшихся на пост сити-менеджера Кирова, допустили к конкурсу. Ими стали депутат Гордумы Альберт Бикалюк, гендиректор КОГП «Вятавтодор» Дмитрий Осипов и начальник теруправления Первомайского района Вячеслав Симаков.

Как сообщает пресс-служба кировской горадминистрации, им предстоят конкурсные испытания. Кандидаты должны пройти тестирование на знание основ законодательства РФ и собеседование. Конкурс назначен на 16 марта текущего года.

Напомним, что Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков стали известны как претенденты на должность сити-менеджера совсем недавно - 6 марта. Сообщил об этом первый выдвиженец Альберт Бикалюк, написав в соцсетях гневный пост про замалчивание горадминистрацией информации о кандидатах на эту роль. Что ж, возможно, именно после его сообщения пресс-служба города и исправилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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