На пост кировского сити-менеджера определили трех кандидатов
Троих кандидатов, выдвинувшихся на пост сити-менеджера Кирова, допустили к конкурсу. Ими стали депутат Гордумы Альберт Бикалюк, гендиректор КОГП «Вятавтодор» Дмитрий Осипов и начальник теруправления Первомайского района Вячеслав Симаков.
Как сообщает пресс-служба кировской горадминистрации, им предстоят конкурсные испытания. Кандидаты должны пройти тестирование на знание основ законодательства РФ и собеседование. Конкурс назначен на 16 марта текущего года.
Напомним, что Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков стали известны как претенденты на должность сити-менеджера совсем недавно - 6 марта. Сообщил об этом первый выдвиженец Альберт Бикалюк, написав в соцсетях гневный пост про замалчивание горадминистрацией информации о кандидатах на эту роль. Что ж, возможно, именно после его сообщения пресс-служба города и исправилась.
ИСТОЧНИК KP.RU