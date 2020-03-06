На пост сити-менеджера Кирова выдвинулось сразу трое человек

6 Март 2020 2020-03-06T12:02:21+03:00

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На пост сити-менеджера Кирова начали выдвигаться кандидаты. Первой ласточкой оказался Альберт Бикалюк, депутат Городской думы. Документы он подал 5 марта, став единственным на тот момент заявившимся. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия», в которой состоит Бикалюк.

Следом за ним потянулись еще два кандидата. Ими стали Дмитрий Осипов и Вячеслав Симаков. Первый - и.о. замглавы начальника администрации и гендиректор КОГП «Вятавтодор». Второй - начальник территориального управления Первомайского района. О выдвижении парочки стало известно с личной страницы в соцсетях Альберта Бикалюка, где тот вывесил пост о своем негодовании, назвав конкурс на должность сити-менеджера «междусобойчиком». Первый кандидат считает, что это неуважение к жителям города - не позволять им знать, кто желает возглавить администрацию города. Ведь никаких освещений этой информации не было.

- Абсолютно убежден, что жители не только достойны, но и имеют полное право знать кандидатов на столь высокую должность, - возмущается на своей стене Бикалюк. - Где пресс-служба администрации из 8 человек? За что они получают зарплату? Где их работа?

Под постом появились одобрительные комментарии жителей. Кировчане выразили Бикалюку солидарность и пожелали успеха в конкурсе на должность главы горадминистрации. Напоминаем, состоится он 16 марта.

СПРАВКА КП

Альберт Александрович Бикалюк родился в Кирове 5 сентября 1968 года. Закончил Кировский политехнический институт с отличием, Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», МГИМО (У) по специальности «Юриспруденция». В 2001 году трудился в Вятской торгово-промышленной палате замначальника управления внешне-экономической деятельности. С 2002 по 2007 год исполнял должности председателя счетно-контрольной комиссии и заместителя председателя Кировской гордумы. С 2012 по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. Депутат Кировской гордумы третьего и четвертого созывов, выдвинут местным отделением партии «Справедливая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU