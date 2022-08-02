В Кирове пройдет открытый театральный фестиваль «На семи холмах»

Мероприятие состоится в кировском драмтеатре. Фото: Антон МАМАЕВ

В Кирове стартует театральный фестиваль «На семи холмах». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие будет проходить с 7 по 14 августа. Фестиваль пройдет в Кировской области впервые и станет ежегодным мероприятием. Все спектакли состоятся на сцене драмтеатра. Как сообщили в пресс-службе правительства, среди участников ожидаются известные актеры и артисты: Максим Аверин, Наталья Варлей, Ольга Прокофьева, Игорь Скляр, Евгения Симонова, Наталья Гвоздикова и другие.

Открытие фестиваля намечено на 7 августа и начнется с «красной дорожки» на Театральной площади в 18.15. В 19.00 в зрительном зале драмтеатра состоится гала-концерт. В программе заявлено шесть спектаклей, и на закрытии определят лучший из них по итогам зрительского голосования. Призом станет уникальная сюжетная композиция из дымковских игрушек.

Подробное расписание спектаклей можно узнать здесь. На все представления действует «Пушкинская карта».