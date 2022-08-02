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Общество2 августа 2022 13:19

В Кирове к отопительному сезону готовы только 652 дома из 3746

Некоторые УК уже не успеют получить акты готовности по своим жилфондам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
К отопительному сезону готовы лишь 17% домов Кирова.

К отопительному сезону готовы лишь 17% домов Кирова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове к отопительному сезону готовы только 17% домов. Об этом сообщили в «Т Плюс».

Согласно документам, поступившим в компанию от обслуживающих организаций Кирова, к зиме готовы на данный момент 652 дома из 3746. К тому же по 112 зданиям из них энергетики выявили замечания.

Как сообщает «Т Плюс», особые сложности с подготовкой к сезону наблюдаются у УК «Социнициатива» и УК ЖКХ Кирова. Эти организации не провели опрессовку и промывку систем теплоснабжения домов. Учитывая количество их жилфонда и оставшееся время, получить акты готовности по всем зданиям они не успеют.

Сейчас ресурсоснабжающая компания готовит обращения в мэрию и ГЖИ Кирова по факту низких темпов готовности к зиме. Руководителям обслуживающих организаций напоминают, что последний срок предоставления актов готовности к отопительному сезону - 15 сентября 2022 года.