«Гордормостстрой» займется содержанием кировских дорог за 997 миллионов рублей

Подрядчик будет содержать улично-дорожную сеть Кирова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Содержать кировские дороги вновь выпала честь АО «Гордормостстрой». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти Кирова объявили электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет заниматься содержанием улично-дорожной сети города. В число услуг входит чистка проезжих частей и бордюров, мытье остановок, уборка с них объявлений, кошение травы и другое.

Аукцион состоялся 29 июля, и на него была подана только одна заявка - от АО «ГДМС». Организация не стала ни снижать, ни завышать цену контракта, и стоимость в итоге осталась заявленной изначально - 997 миллионов 171 303 рубля.