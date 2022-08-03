Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 12:09

«Гордормостстрой» займется содержанием кировских дорог за 997 миллионов рублей

Организация оказалась единственной, заявившейся на электронный аукцион, и стала победителем
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подрядчик будет содержать улично-дорожную сеть Кирова.

Подрядчик будет содержать улично-дорожную сеть Кирова.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Содержать кировские дороги вновь выпала честь АО «Гордормостстрой». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти Кирова объявили электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет заниматься содержанием улично-дорожной сети города. В число услуг входит чистка проезжих частей и бордюров, мытье остановок, уборка с них объявлений, кошение травы и другое.

Аукцион состоялся 29 июля, и на него была подана только одна заявка - от АО «ГДМС». Организация не стала ни снижать, ни завышать цену контракта, и стоимость в итоге осталась заявленной изначально - 997 миллионов 171 303 рубля.