Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 12:43

В Кирове ищут подрядчика по содержанию городских дорог

Стоимость контракта - 997 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подрядчик будет мыть дороги, бордюры, павильоны, косить траву и так далее.

Подрядчик будет мыть дороги, бордюры, павильоны, косить траву и так далее.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Кирова ищут подрядчика, который займется содержанием городских дорог. Информация появилась на сайте госзакупок.

В обязанности организации будет входить содержание и паспортизация автомобильных дорог, а также искусственных сооружений. Стоимость контракта - 997,1 миллиона рублей, срок его исполнения - 405 дней с момента подписания. За эту сумму подрядчик будет чистить дороги и бордюры, мыть остановки и убирать с них объявления, косить траву на обочинах и другое.

Сейчас идет подача заявок на конкурс. 29 июля их перестанут принимать. Сам аукцион по определению подрядчика состоится 2 августа.