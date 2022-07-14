В Кирове ищут подрядчика по содержанию городских дорог

Подрядчик будет мыть дороги, бордюры, павильоны, косить траву и так далее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Кирова ищут подрядчика, который займется содержанием городских дорог. Информация появилась на сайте госзакупок.

В обязанности организации будет входить содержание и паспортизация автомобильных дорог, а также искусственных сооружений. Стоимость контракта - 997,1 миллиона рублей, срок его исполнения - 405 дней с момента подписания. За эту сумму подрядчик будет чистить дороги и бордюры, мыть остановки и убирать с них объявления, косить траву на обочинах и другое.

Сейчас идет подача заявок на конкурс. 29 июля их перестанут принимать. Сам аукцион по определению подрядчика состоится 2 августа.