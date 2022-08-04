Стало известно, что будет в подарочном наборе для новорожденных в Кировской области

В набор входит: одеяло, матрац, комплект детского белья, подгузники, пеленки, полотенца для купания и средства гигиены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По инициативе врио губернатора Александра Соколова через месяц родившиеся в Кировской области малыши будут получать подарочные комплекты для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

С первого дня жизни ребенку требуется большое количество вещей: одежда, постельное белье, средства гигиены. Многим семьям такие покупки просто не по карману. В качестве поддержки решили дарить комплект с вещами первой необходимости.

Содержимое «корзинки малыша» определяли жительницы Кировской области. По их рекомендации в комплект добавили полотенца для купания, а тканевые пеленки заменили на удобные боди для малыша. Все вещи будут сделаны из гипоаллергенных материалов.

Набор будет включать в себя:

- одеяло и матрац;

- комплекты детского белья (в том числе демисезонный комбинезон);

- пеленки, подгузники;

- средства гигиены.

Получить комплект смогут родители, усыновители или опекуны, проживающие в Кировской области. Поддержка также будет распространяться, если регистрация рождения малыша прошла в нашем регионе, вне зависимости от места проживания родителей. Компенсация взамен подарочного комплекта не предусмотрена.