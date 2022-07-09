В Кировской области с 1 сентября родители новорожденных будут получать подарочные наборы

Набор будут выдавать родителям или опекунам каждого новорожденного. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области с 1 сентября новорожденные будут получать подарочный набор. Получать его будут родители, усыновители или опекуны при выписке из роддома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В набор будут входить одежда, постельные принадлежности, средства для купания и гигиены и предметы, необходимые на первое время. Согласно подписанному постановлению, комплекты получат родители и опекуны, проживающие в Кировской области. Мера поддержки также будет распространяться, если регистрация рождения малыша прошла в нашем регионе, вне зависимости от места проживания родителей.

Подарочный комплект будет выдаваться однократно на каждого новорожденного. Компенсация взамен него не предусмотрена.