В Кирове построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 16 миллионов рублей

Комплекс будет включать в себя футбольное поле, площадку воркаута, тренажеры и другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове у Дворца пионеров построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает спортшкола «Вересники». Согласно документации, комплекс будет представлять собой овал с футбольным полем размерами 30х60 метров внутри. Летом оно будет предназначено для хоккея на траве, игр по минифутболу и других мероприятий, зимой - для хоккея на льду. По периметру расположатся беговые легкоатлетические дорожки, тренажеры, площадкой воркаута и прыжковой ямой.

Сейчас заказчик ищет подрядчика, который займется строительством комплекса. Стоимость контракта - 16 миллионов 221 тысяча рублей. Заявки на аукцион будут принимать до 22 августа, на следующий день состоится определение победителя. Комплекс должен быть построен не позднее 15 ноября 2022 года.