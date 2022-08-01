В Кирове на Южном обходе появятся защитные сетки от лосей

Сетка не позволит диким животным выйти на дорогу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кирове на Южном обходе установят защитные сетки от лосей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Решение связано с высоким количеством аварий с участием диких животных. В основном это, как правило, лоси. Такие ДТП чаще всего происходят на загородных трассах. Южный обход - не исключение.

Сейчас решено подготовить документацию по установке защитных сеток от лосей высотой 2,5 метра и протяженностью три километра. По мнению властей, это самый эффективный и дешевый способ. Преграда не позволит животным выйти на дорогу, что снизит аварийность. Стоит отметить, что вопрос согласован с министерством природных ресурсов РФ.