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Общество7 августа 2022 6:57

8 августа в Кирове пройдут плановые отключения электроэнергии

В четырех районах города проведут ремонт оборудования
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 8 августа, кировчане останутся без электроэнергии. Как уточнили в АО «Горэлектросеть», в этот день планируется провести плановый и капитальный ремонт оборудования.

Отключения пройдут в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Также электроэнергии не будет в некоторых домах Нововятского района. Так, без электричества останутся горожане, проживающие по адресам улица Героя Рослякова, 4 и Севастопольская, 5.

Работы займут от полутора до девяти часов. Для уточнения информации потребители могут обратиться по телефонам: 564-034, 255-977.

Список адресов и время отключения:

Электроэнергию отключат на срок от полутора до девяти часов. Фото: geskirov.ru

Электроэнергию отключат на срок от полутора до девяти часов. Фото: geskirov.ru