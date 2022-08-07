8 августа в Кирове пройдут плановые отключения электроэнергии

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 8 августа, кировчане останутся без электроэнергии. Как уточнили в АО «Горэлектросеть», в этот день планируется провести плановый и капитальный ремонт оборудования.

Отключения пройдут в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Также электроэнергии не будет в некоторых домах Нововятского района. Так, без электричества останутся горожане, проживающие по адресам улица Героя Рослякова, 4 и Севастопольская, 5.

Работы займут от полутора до девяти часов. Для уточнения информации потребители могут обратиться по телефонам: 564-034, 255-977.

Список адресов и время отключения: