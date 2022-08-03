В Кирове в 2023 году появится региональный центр реставрации книг

Региональный центр будет заниматься реставрацией книжных памятников. Фото: kirovreg.ru

В Кирове появится центр реставрации книг. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Региональный центр реставрации книжных памятников создадут на базе библиотеки имени Герцена - одной из крупнейших и старейших в России, которая в 2022 году отметит свое 185-летие. Его появление планируется уже в следующем году. Как именно будет реализовываться проект, пока неизвестно.

Стоит отметить, что в библиотеке имени Герцена с 2019 года уже оцифровываются книжные памятники, которые после этого размещают на сайте Национальной электронной библиотеки. В Герценке имеются и свои редкие фолианты: 77 из них внесены в государственный реестр книжных памятников.

Добавим также, что к 650-летию историческую часть здания библиотеки планируют отремонтировать.