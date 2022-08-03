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Общество3 августа 2022 13:57

В текущем году в Кирове начнут внедрять интеллектуальную транспортную систему

За 2022-2024 годы на это потратят 413 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В рамках проекта в городе модернизируют 114 светофоров.

В рамках проекта в городе модернизируют 114 светофоров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИТС будет состоять из интеграционной платформы и ряда подсистем - светофорного управления, мониторинга параметров транспортного потока, метеомониторинга и других. Все это должно помочь управлять транспортом и дорожным движением.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, в рамках проекта планируется модернизировать 114 светофоров, заменив их дорожные контроллеры и оборудовав детекторами для анализа интенсивности транспортных потоков. Планируется также установка двух метеостанций. Все объекты будут подключены к Центру управления дорожным движением.

В текущем году на создание системы из федерального бюджета выделено 122 миллиона рублей. Еще 139 миллионов направят в 2023 году. Общая сумма, которая будет потрачена с 2022 по 2024 год на внедрение системы в Кирове, составит 413 миллионов рублей.