В текущем году в Кирове начнут внедрять интеллектуальную транспортную систему

В рамках проекта в городе модернизируют 114 светофоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИТС будет состоять из интеграционной платформы и ряда подсистем - светофорного управления, мониторинга параметров транспортного потока, метеомониторинга и других. Все это должно помочь управлять транспортом и дорожным движением.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, в рамках проекта планируется модернизировать 114 светофоров, заменив их дорожные контроллеры и оборудовав детекторами для анализа интенсивности транспортных потоков. Планируется также установка двух метеостанций. Все объекты будут подключены к Центру управления дорожным движением.

В текущем году на создание системы из федерального бюджета выделено 122 миллиона рублей. Еще 139 миллионов направят в 2023 году. Общая сумма, которая будет потрачена с 2022 по 2024 год на внедрение системы в Кирове, составит 413 миллионов рублей.