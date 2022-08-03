В Кировской области доработают концепцию сбора и вывоза ТКО

Одна из проблем нынешней концепции - невывоз строительного мусора и уличного смета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области доработают концепцию работы с ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Из проблем в районах можно отметить нерегулярное оказание услуги, а также отсутствие вывоза мусора с кладбищ. В результате образуются стихийные свалки. Еще один из факторов их появления - разделение регоператором ТКО на бытовые отходы, строительный мусор и уличный смет, оставшийся после уборки улиц. При этом два последних типа «Куприт» не вывозит.

Врио губернатора Александр Соколов поручил прописать четкую периодичность вывоза мусора в договорах между муниципалитетами и регоператором, ответственность обеих сторон за невыполнение условий договора, а также объяснить жителям, куда и как можно вывозить строительный мусор.

Министерство внутренней политики должно будет проверить наличие договоров во всех муниципалитетах на вывоз ТКО и уборку территорий вокруг контейнеров. Министерство экологии и окружающей среды - четко определить, что является крупногабаритным мусором. Профильные ведомства до конца недели должны предоставить доработанную концепцию.