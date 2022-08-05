Кировские врачи спасли девочку, попавшую под поезд

Минздрав просит соблюдать правила безопасности на железных дорогах. Фото: архив «КП» Киров

Кировские врачи спасли 13-летнюю девочку, которую сбил поезд. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Инцидент произошел в конце июля. Девочка гуляла вдоль ж/д путей и была сбита поездом. Пострадавшую привезли в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в тяжелом состоянии. В результате обследования у нее обнаружили травмы грудной клетки, живота, ушибы легких и почек. А также нашли множество ссадин. Врачи оказывали пациентке помощь в течение семи дней.

К счастью, сейчас девочку выписали и отправили домой, проходить амбулаторное лечение.

Чтобы таких случаев было меньше, в Минздраве напоминают о правилах поведения на ж/д путях. Нельзя залезать «под» или «на» вагоны и поезда. Запрещено гулять или играть вблизи путей, бросать и класть на них различные предметы.