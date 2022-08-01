Кировская область оказалась одной из последних в рейтинге по доступности бензина населению

На среднюю з/п за месяц житель региона может купить 692 литра бензина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировская область оказалась в хвосте рейтинга по доступности бензина населению. Такие выводы сделали специалисты «РИА Новости».

Рейтинг считался, исходя из цены марки бензина АИ-92 в июне 2022 года и объема топлива, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе за месяц. Согласно исследованию, в Кировской области можно купить 692 литра «девяносто второго» при его цене в 46,19 рублей за литр. Этот показатель ставит наш регион на 66 место из 85.

Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю з/п местные жители могут купить 2380 литров бензина ценой в 43,9 рубля за литр. Последнее место занимает Республика Ингушетия: 570 литров при цене топлива в 48,22 рубля за литр.