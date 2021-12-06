Главные новости в Кирове с 29 ноября по 5 декабря: сгоревший автобус, ДТП с тремя погибшими, режим повышенной готовности из-за холодов и голосование за повсеместное введение QR-кодов

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 6 декабря 2021 года, за окном ясно и холодно - до -26 градусов, ветер 2-3 метра в секунду. Прогноз с понедельника по пятницу можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы, по традиции, предлагаем вам вспомнить главные события ушедшей.

АВТОБУС

В минувший понедельник в Кирове вспыхнул автобус с пассажирами. Загорелся он на остановке напротив горадминистрации. Благодаря действиям кондуктора и водителя, которые оперативно эвакуировали пассажиров, никто не пострадал. Транспорт, однако, выгорел дотла.

После происшествия начался ряд проверок. В частности, в ситуации будут разбираться прокуратура и областная ГИБДД. Директор предприятия, которому принадлежал сгоревший автобус, утверждает, что перед выходом на линию машину осматривал специалист. После установления причины проверки пройдут на всех кировских АТП.

ДТП

4 декабря в Омутнинском районе произошла страшная авария: столкнулись легковушка и грузовик. ДТП случилось на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Столкновение было лобовым, к тому же на большой скорости, судя по повреждениям. Очевидно, одна из машин выехала на встречную полосу. В результате ДТП на месте погибли двое мужчин - водитель и пассажир легковушки. Еще трое человек, находившихся в этой же машине, получили серьезные травмы - двое детей и взрослый мужчина. Последний впоследствие скончался.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Ее результаты контролирует областная прокуратура.

ДЕПУТАТЫ

На днях депутаты кировского ОЗС провели заочное голосование за повсеместное введение QR-кодов. Ну, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Городской общественный транспорт - тема пока что спорная. Дело в том, что такую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму РФ, сейчас за нее голосуют регионы, а после ее рассмотрят уже на федеральном уровне. Если ее примут, то нормы закона будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Но региональные власти при этом должны сами решать, как и где будут использоваться QR-коды.

По итогам голосования наши депутаты в большинстве своем поддержали принятие инициативы.

ХОЛОД

В Кировской области из-за резкого и сильного похолодания ввели режим повышенной готовности. В течение выходных температура воздуха упала ниже -10 градусов и, как вы уже поняли сегодня с утра, это только начало... Все экстренные службы региона, в том числе МЧС, а также больницы и «скорые», приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники ГИБДД патрулируют опасные участки трасс. Подрядчики обрабатывают дороги противогололедной смесью. Кроме того, всех кировчан на минувших выходных попросили не пользоваться личным транспортом.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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