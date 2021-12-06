Прогноз погоды в Кирове с 6 по 10 декабря: от морозов к оттепели и обратно

На наступившей рабочей неделе ожидаются весьма морозные деньки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Морозы, неожиданно ударившие в Кировской области, пойдут на спад к середине недели. На очень резкий спад! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 6 по 10 декабря с помощью сервиса Gismeteo.

В понедельник, 6 декабря, кировчан ожидает еще более сильное похолодание. В течение дня температура воздуха будет держаться на отметке в -25 градусов. Погода будет ясной, без осадков. Скорость ветра - до 2 м/с. Атмосферное давление пойдет на повышение: до 757 мм ртутного столба в течение дня.

Во вторник, 7 декабря, ранним утром будет ну очень холодно: -26...-28 градусов. Днем температура воздуха пойдет на повышение, и к ночи дойдет до -15 градусов. Погода будет ясной до полудня, после небо закроют облака. В 21 час пойдет небольшой снег. Ветер - до 6-7 м/с днем. Атмосферное давление - 757-759 мм ртутного столба.

В среду, 8 декабря, воздух продолжит прогреваться. Так, уже в 12 часов ожидается всего -8 градусов, а в 18 часов - и вовсе +1. Утром и днем прогнозируются очень сильные снегопады, а к вечеру - снег с дождем. Порывы ветра достигнут 15 м/с. Атмосферное давление упадет до 747 мм ртутного столба.

В четверг, 9 декабря, в течение всего дня будет идти то дождь, то снег. Осадки прекратятся в 18 часов. Температура воздуха днем - 0 градусов, к вечеру - до -3, так что на дорогах снова будет гололед. Ветер - до 8 м/с. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.

В пятницу, 10 декабря, снова начнет холодать. Днем термометры покажут отметку в -2 градуса, после полудня же температура воздуха снова упадет - от -6 до -14 к ночи. Днем прогнозируется небольшой снег. Ветер - до 7 м/с. Атмосферное давление вновь начнет подниматься от 749 до 755 мм ртутного столба.

Напомним, ранее мы писали долгосрочный прогноз на декабрь 2021 в Кирове. Посмотреть его можно здесь.