Прогноз погоды на декабрь 2021 в Кирове: морозы, снегопады и резкие перепады температуры

В декабре кировчанам прогнозируют как оттепели, так и сильные морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным прогнозам, температура воздуха в декабре ожидается выше обычного на 1-1,5 градуса на юге Кировской области, и около нормы на севере. Количество осадков также предполагается в пределах нормы. При этом характер погоды в течение месяца будет резко меняться.

МОЩНОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ

В первых числах декабря в регионе ожидаются снегопады. Так, сильные осадки обещают уже 4 декабря. На севере области может выпасть до 14 миллиметров. В южных районах региона и в Кирове помимо снега, также прогнозируют дождь и оттепель до +2 градусов.

Через день в Кировскую область придет мощное арктическое вторжение с Карского моря. Буквально за несколько часов на севере региона ожидается похолодание до -20 градусов. В ночь на 6 декабря обещают морозы до -28…-33. На юге области температура воздуха составит -15…-20 градусов.

МОРОЗЫ И СНЕГОПАДЫ

В сообществе «Любительская метеорология» уточняют, что во второй декаде месяца также возможны волны холода с морозами до -25 и ниже. При этом температура воздуха, в целом, ожидается на градус выше привычных значений. Количество осадков по югу области может быть больше нормы.

В третьей декаде пока прогнозируют усиление Сибирского антициклона. Это принесет понижение средней температуры на 1-2 градуса по югу и востоку области. Количество осадков прогнозируют ниже нормы.

СПРАВКА «КП»

В 2006 году декабрь оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Тогда средняя месячная температура составила всего -3,5 градусов. Снежный покров отсутствовал, шли дожди.

Также теплое начало зимы зафиксировали в 2011, 2015, 2017 и 2019 годах.