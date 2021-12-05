Кировская прокуратура контролирует результаты проверки по факту смертельного ДТП в Омутнинском районе

Страшная трагедия произошла 4 декабря на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области прокуратура контролирует результаты проверки по факту смертельного ДТП в Омутнинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 4 декабря на 777 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» лоб в лоб столкнулись грузовик «Ман» и ВАЗ-2112. В результате водитель и пассажир «двенашки» погибли на месте. Травмы также получили двое детей и еще один мужчина, находившиеся в легковушке. Областная ГИБДД сообщает, что взрослый пассажир также скончался. Несовершеннолетние, к счастью, выжили.

- По факту ДТП органами полиции проводится проверка, результаты которой взяты прокуратурой Кировской области на контроль, - сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент точные причины и условия совершения аварии неизвестны.

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