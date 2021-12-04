В Омутнинском районе в смертельном ДТП погибли три человека

Повреждения автомобиля говорят о том, что на момент столкновения легковушка двигалась с большой скоростью. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу,4 декабря, в Омутнинском районе произошла страшная авария. Трагедия случилась в 11 часов 40 минут на 777 км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, «лоб в лоб» столкнулись грузовой автомобиль «Ман» с полуприцепом «Шмитц» и «ВАЗ-2112». В результате водитель и двое мужчин, находившиеся в салоне «двенашки», скончались. Еще два несовершеннолетних пассажира «ВАЗА» получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. По ее завершению будет принято процессуальное решение.