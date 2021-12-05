В Кировской области введен режим повышенной готовности из-за внезапного похолодания

Температура воздуха на текущих выходных упала ниже -10 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области из-за резкого похолодания ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Из-за внезапного падения температуры воздуха в субботу и воскресенье власти региона ввели режим повышенной готовности по всем экстренным службам, включая МЧС. Дороги обработаны противогололедными реактивами, федеральные трассы расчищены от снега. Сотрудники ГИБДД дежурят на особо опасных участках трасс и патрулируют их. Больницы и службы скорой помощи также приведены в режим повышенной готовности.

Помимо этого, кировчан призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте - как в субботу, так и в воскресенье.

Сервис Gismeteo информирует: на данный момент в Кирове -16 градусов, погода ясная, ветер 2-9 м/с. К вечеру температура воздуха упадет до -21 градуса.

Долгосрочный прогноз погоды на декабрь 2021 в Кирове вы можете посмотреть по этой ссылке.