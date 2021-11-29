Директор предприятия, которому принадлежал сгоревший в центре Кирова автобус, прокомментировал ЧП

Причину происшествия выяснят эксперты. Фото: admkirov.ru

В Кирове директор автотранспортного предприятия ООО ТЭП «Трансавто К» прокомментировал инцидент со сгоревшим автобусом. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, автобус, вспыхнувший сегодня на Воровского, купили у одного из предприятий Твери в 2016 год. Машина была с небольшим пробегом, но в исправном состоянии. До сегодняшнего дня подобных инцидентов не было.

Кроме того, по словам директора предприятия, технику ежедневно, утром и вечером, осматривает специалист. Каждые два месяца автобусы проходят углубленный техосмотр. 29 ноября все машины организации выпустили на линии без каких-либо нареканий.

Причина происшествия все еще не называется - говорить о ней «пока рано». Мэрия сообщает лишь, что огонь вспыхнул в моторном отсеке.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел сегодня утром, 29 ноября. Автобус №84 вспыхнул во время движения. Никто не пострадал благодаря действиям водителя и кондуктора, которые оперативно эвакуировали пассажиров. Автобус сгорел дотла в результате происшествия. Назначены проверки.