В центре Кирова загорелся автобус с пассажирами

Автобус в результате происшествия сгорел дотла. Фото: admkirov.ru

В Кирове произошло ЧП - загорелся автобус с пассажирами. Происшествие случилось в самом центре города, на улице Воровского, напротив здания горадминистрации. Фото и видео горящего транспорта разлетелись по городским пабликам.

Автобус маршрута №84 вспыхнул 29 ноября около 09.45. Как стало известно, в результате инцидента никто не пострадал. Областная прокуратура сообщает, что это стало возможно благодаря водителю и кондуктору автобуса. Они оперативно эвакуировали пассажиров из салона еще до приезда пожарных расчетов. А вот сам транспорт сгорел дотла - остался только костяк.

Кировчане в комментариях в соцсетях поражаются подобному и, как водится, язвят - мол, привет для горадминистрации:

- Что-то слишком часто стали у нас случаться беды с общественным транспортом. То горит, то обстреляют...

- Символично так, у администрации города горит.

- На нем еще ездить можно!

- Пусть администрация города подышит гарью, может, додумаются финансировать общественный транспорт. Вся техника разваливается, я еще молчу про пазики, которые на ладан дышат.

- Что, на техосмотр совсем забили?

- Техническое состояние надо проверять. Мрази, кто это не делает и те, кто не контролирует. И плевать на людей в автобусе.

То, что осталось от автобуса, увез эвакуатор. Фото: Святослав Саламонов

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Кирова сообщает, что пожар начался в моторном отсеке автобуса в 09.45, а локализовали его уже в 09.50. Пострадавших нет, пассажиры эвакуированы. Автобус 2015 года выпуска, в сентябре он проходил плановый техосмотр.

ГУ МЧС по Кировской области дополняет: на место выезжали два пожарных расчета, все находившиеся в салоне покинули его до прибытия спасателей. Движение не перекрыто.

По факту пожара уже начались проверки. Областная прокуратура заинтересовалась исполнением законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия. Региональная ГИБДД также начала проверку по факту ДТП.

Мэрия дополняет: после установления причины происшествия на городских АТП пройдут проверки с участием специалистов отдела транспорта, Ространснадзора и ГИБДД.

Добавим также, что маршрут №84, чей автобус и вспыхнул во время движения, обслуживает транспортная компания ООО ТЭП «ТРАНСАВТО К».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2021 году в Кирове общественный транспорт горел, как минимум, еще дважды до этого случая. Так, 21 марта у Филармонии на ходу вспыхнул троллейбус с пассажирами. Человеческих жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям экипажа - водителя и кондуктора. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание. А вскоре выяснилось, что транспорт не был оборудован системой пожаротушения.

Спустя пять дней, 26 марта, последовало второе ЧП: во время движения загорелся автобус - также не пустой. Пострадавших, к счастью, в этом происшествии не оказалось: водитель с кондуктором вывели пассажиров и пытались потушить огонь. В этом им помогали неравнодушные кировчане, оказавшиеся рядом. Стоит отметить, что это был автобус маршрута №44, который, как и сгоревший сегодня, обслуживает «ТРАНСАВТО К».