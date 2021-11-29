В центре Кирова сгорел автобус: пострадавших нет

Пожар начался в моторном отсеке автобуса. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове загорелся автобус на улице Воровского. Фото и видео происшествия разлетелись по городским пабликам.

ЧП произошло сегодня, 29 ноября, в 09.45. Автобус маршрута №84 загорелся напротив горадминистрации. Как стало известно, никто не пострадал - пассажиров быстро эвакуировали. Мэрия сообщает, что пожар начался в моторном отсеке автобуса. Возгорание удалось локализовать в 09.50. Однако транспорт все равно сгорел дотла.

ГУ МЧС по Кировской области дополняет: на место выезжали два пожарных расчета, пассажиры покинули салон автобуса до их прибытия. Движение не перекрыто.

В комментариях горожане волнуются за тех, кто мог быть в машине в этот момент, и, конечно, язвят:

- Что-то слишком часто стали у нас случаться беды с общественным транспортом. То горит, то обстреляют...

- Символично так, у администрации города горит.

- На нем ещё ездить можно!

Добавим, что маршрут №84 обслуживает компания ООО ТЭП «ТРАНСАВТО К». Напомним, в марте 2021 года произошел пожар в другом автобусе, принадлежащем этой организации.