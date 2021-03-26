В Кирове на ходу загорелся автобус: ЧП снова произошло на улице Ленина

Автобус загорелся во время движения. Фото: vk.com/zlo43

Кировский транспорт снова горит. На сей раз ЧП произошло в автобусе маршрута №44 вечером 25 марта. Первая информация появилась в паблике «Злой Кировчанин».

- Спасибо огромное неравнодушным водителям («ВАЗ Патриот», «Хендай Крета» и другим), кто помог тушить возгорание в автобусе у «Грин Хауса», вынес огнетушитель. Так приятно смотреть на настоящих мужчин, - написал один из жителей города, пожелавший остаться анонимным.

На прикрепленном видео четко видно, как из-под капота машины вырывается огонь. Неравнодушные люди вокруг тушили пожар и вытаскивали вещи из транспорта. То и дело кто-то останавливался и спрашивал, чем можно помочь. Полиция следила, чтобы наблюдающие не подходили слишком близко.

- Вот такие автобусы у нас в городе Кирове ездят, - комментирует автор видео за кадром.

В комментариях кировчане массово возмущаются происшествием. Еще бы - это уже второй подобный случай за неделю.

- Мы ехали в этом автобусе, запах гари начался с Блюхера, думала, с улицы пахнет. Как водитель не понял и ехал еще 3 остановки с полным автобусом? - написала одна из кировчанок.

- Мало им одного возгорания, как не следили за техникой, так и не следят, выпускают на линию неисправную технику, экономят на запчастях, все только заняты погоней за длинным рублем, а на пассажиров по барабану! - взорвался другой житель города.

- Ребята, это проклятие, - подытожил один из комментаторов.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области, пожар вспыхнул во время движения. Возгорание удалось потушить еще до приезда пожарных. Пострадавших нет. Причина ЧП пока неизвестна.

Инцидент также прокомментировали в департаменте городского хозяйства. Сейчас по факту возгорания проводится проверка, все причины инцидента устанавливаются. По сообщению ведомства, экипаж автобуса сработал четко по инструкции: кондуктор и водитель вывели из салона пассажиров, после чего начали тушить транспорт.

- Департамент городского хозяйства выражает благодарность бригаде, работавшей на маршруте, за четкие и оперативные действия, а также неравнодушным кировчанам, оказавшим содействие в тушении автобуса, - сообщает пресс-служба областного правительства.

А вот в транспортной компании, которая обслуживает данный маршрут, нам не смогли ничего сказать.

- Человек, который может прокомментировать инцидент, сейчас на выезде, не в моих полномочиях делиться подобной информацией, - ответили «Комсомолке» в ООО ТЭП «ТРАНСАВТО К».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, совсем недавно, в воскресенье 21 марта, во время движения загорелся троллейбус. Человеческих жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям экипажа машины. Кондуктор оперативно вывела пассажиров из горящей машины, а водитель отсоединил токоприемники и вызвал пожарных, после чего попытался потушить огонь самостоятельно. Салон троллейбуса в итоге выгорел практически полностью. Поскольку обнаружилось, что машина не была оборудована современной системой пожаротушения, областная прокуратура начала проверку АТП.