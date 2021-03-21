Никто не пострадал: В Кирове кондуктор спасла пассажиров из горящего троллейбуса

Троллейбус загорелся во время движения. Фото: vk.com/zlo43

21 марта в самом центре Кирова произошло ЧП: на ходу загорелся троллейбус. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв. Первая информация появилась в городских пабликах - «Злой Кировчанин» и «Киров без цензуры».

Все произошло около 14.25. Троллейбус находился рядом с городской филармонией. Огонь плотно охватил машину, пламя вырывалось из окон. Очевидцы сообщали, что припаркованные рядом автомобили «плавились, как пластилин».

По счастью, человеческих жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям экипажа троллейбуса. Кондуктор быстро вывела пассажиров из машины, а водитель отсоединил токоприемники от электросетей и вызвал пожарных. По данным областного ГУ МЧС, к тушению огня привлекли девять человек и две единицы техники. Вскоре возгорание ликвидировали. В результате происшествия выгорел салон троллейбуса, а также жар повредил две припаркованные рядом машины.

В результате происшествия выгорел салон машины. Фото: vk.com/public105557620

Инцидент прокомментировал Денис Пырлог, директор Кировского АТП, которому принадлежит транспорт. По его словам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Также он заметил, что сгоревший троллейбус был одним из самых старых в автопарке и восстановлению уж точно не подлежит. Машина проработала на линии больше десяти лет.

Кроме того, выяснилось, что троллейбус не был оборудован системой пожаротушения, как в современном транспорте. Теперь на предприятии должны провести тщательную проверку.