Денис Пырлог: троллейбус загорелся из-за короткого замыкания

Предположительная причина пожара - короткое замыкание. Фото: admkirov.ru

Появилась предположительная версия пожара в троллейбусе маршрута №14 на улице Ленина. Короткое замыкание могло послужить причиной возгорания.

Директор АТП Денис Пырлог отметил, что жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям экипажа. Кондуктор оперативно вывел пассажиров из горящей машины, а водитель отсоединил токоприемники от электросетей и вызвал пожарных.

- Троллейбус не подлежит восстановлению, ему уже больше 10 лет, - рассказал Денис Пырлог. - Он один из самых старых на нашем предприятии.

Кроме того, было выяснено, что сгоревшая машина не была оборудована системой пожаротушения, как в современных троллейбусах. На предприятии будет проведена тщательная проверка.

Напомним, что пожар случился 21 марта около 14.20. Пострадавших нет как среди пассажиров, так и среди экипажа и прохожих. Возгорание удалось ликвидировать с помощью двух пожарных машин.