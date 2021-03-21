В Кирове рядом с филармонией сгорел троллейбус

По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал. Фото: vk.com/zlo43

21 марта в Кирове около 14.30 в одном из городских троллейбусов начался пожар. Огонь плотно охватил весь транспорт, пламя вырывалось из окон.

Новость появилась в паблике «Киров без цензуры». В комментариях одна из жительниц города написала, что припаркованные рядом автомобили «плавились, как пластилин».

На данный момент ЧП удалось ликвидировать. В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области «Комсомолке» сообщили, что пострадавших в инциденте нет.

О причинах возгорания пока что нет никакой информации.