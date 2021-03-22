Прокуратура проводит проверку АТП, чей троллейбус сгорел в центре Кирова

ЧП произошло днем 21 марта рядом с кировской филармонией. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Кировская прокуратура заинтересовалась инцидентом со сгоревшим троллейбусом. Теперь на автотранспортном предприятии проведут проверку. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уже выяснилось, сгоревший троллейбус не был оборудован системой пожаротушения, как современный транспорт. Именно этим фактом заинтересовалась прокуратура. Человеческих жертв удалось избежать лишь благодаря слаженным действиям кондуктора, который вывел пассажиров из горящей машины, и водителя.

Напомним, ЧП произошло 21 марта в 14.25. Троллейбус маршрута №14 вспыхнул во время движения рядом с филармонией. В результате происшествия полностью выгорел салон машины, к тому же огонь и жар повредили припаркованные рядом автомобили. К счастью, никто не пострадал. Директор кировского АТП Денис Пырлог заявил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.