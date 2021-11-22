В Кирове неизвестный обстрелял из пневматики троллейбус с пассажирами

Пуля из пневматического оружия пробила стекло троллейбуса. Фото: t.me/Myslivsluh999

В Кирове неизвестный обстрелял троллейбус из пневматического оружия. Об этом рассказал директор «АТП» Денис Пырлог в своем телеграм-канале. По его словам, это произошло вчера, 21 ноября, на улице Московской. К счастью, пассажиры не пострадали - не повезло только стеклам машин.

- За этот год участились случаи стрельбы из пневматического оружия по транспортным средствам, в том числе автобусам и троллейбусам. Только на нашем предприятии таких случаев было не меньше пяти за год, и еще несколько - у других перевозчиков. Установить личности хулиганов практически не представляется возможным. Пока это стекла домов и автомобилей, но может дойти и до более тяжелых последствий, - пишет руководитель АТП.

По его мнению, необходимо ужесточить законодательство в отношении использования пневматического оружия - к примеру, ввести обязательную регистрацию на хранение и запрет на продажу без подтверждающих личность документов. Это, по словам Пырлога, также поможет и полиции в поисках хулиганов.