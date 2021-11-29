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Происшествия29 ноября 2021 8:49

В Кирове прокуратура начала проверку из-за сгоревшего автобуса

В происшествии никто не пострадал лишь благодаря водителю и кондуктору
Анастасия Калашникова
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Автобус в результате происшествия сгорел дотла. Фото: Святослав Саламонов

Автобус в результате происшествия сгорел дотла. Фото: Святослав Саламонов

В Кирове прокуратура начала проверку после инцидента с автобусом, сгоревшим на улице Воровского. Как сообщает пресс-служба ведомства, пассажиры спаслись лишь потому, что водитель и кондуктор оперативно организовали эвакуацию. Благодаря этому никто не погиб и не пострадал.

Сейчас начата проверка исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия. Результаты находятся на контроле областной прокуратуры.

Напомним, ЧП произошло сегодня, 29 ноября, в 09.45. Автобус №84 вспыхнул на остановке напротив горадминистрации. По информации мэрии, пожар начался в моторном отсеке автобуса. В происшествии, как уже было сказано, никто не пострадал, а вот транспорт сгорел дотла. То, что от него осталось, увез эвакуатор.