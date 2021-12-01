В Кирово-Чепецке школьница умерла от гриппа в свой тринадцатый день рождения

Прощание с умершей девочкой состоится в пятницу, 3 декабря. Фото: pixabay.com

В Кирово-Чепецке 13-летняя девочка скончалась от гриппа в свой день рождения. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала ее мама, Мария.

Алиса заболела гриппом. Вскоре у девочки появилось заражение группы, и несчастная, по словам ее матери, буквально «сгорела» всего за четыре дня. Она умерла в свой тринадцатый день рождения.

- Мамочки, услышьте меня, сейчас болеют дети, не теряйте время, обычный грипп, не ковид даже, забирает жизни детей. Не думайте, что грипп легче, чем ковид. Берегите своих деток... - пишет кировчанка.

Мария также поблагодарила врачей детской областной больницы за то, что они боролись за жизнь ее дочери до последнего.

Прощание с Алисой состоится в пятницу, 3 декабря, в 11.30 в чепецкой церкви на берегу.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Областной Роспотребнадзор сообщает, что за минувшую неделю в Кировской области 10956 человек обратились за медпомощью с признаками ОРВИ. Заболеваемость среди совокупного населения выросла до 27,06%. Среди детей - на 30,87% в возрасте от 0 до 2 лет; на 35,26% - 3-6 лет; 55,19% - 7-14 лет. Во всех возрастных группах зафиксировали превышение эпидпорога.