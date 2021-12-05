В Кирове 6 декабря без электричества останутся сотни жителей

Кировчанам стоит заранее зарядить необходимые гаджеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало грядущей рабочей недели для кировчан ознаменуется традиционными отключениями электричества. Без него 6 декабря останутся десятки домов и сотни жителей. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый, капитальный, текущий и аварийный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. От того, чем будут заниматься на участке специалисты, зависит и время отсутствия ресурса. Так, к примеру, аварийный ремонт на Ленина, 179 займет всего два часа, с 9 до 11. А вот жители Сошеней и части микрорайона Радужный из-за эксплуатационных работ останутся без электричества на целый рабочий день - с 8 до 16 часов. Советуем заранее зарядить необходимые гаджеты и запастись свечами - темнеет нынче рано.

АО «Горэлектросеть» приносит кировчанам извинения за доставленные неудобства.

Подробный график отключения электричества в Кирове 6 декабря 2021 года вы можете посмотреть по этой ссылке.