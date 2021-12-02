Олег Семаков покинул пост руководителя кировской ЦДС

Олега Семакова назначили директором ЦДС в 2018 году. Фото: admkirov.ru

У кировской Центральной диспетчерской службы сменилось руководство. Об этом сообщил глава АТП Денис Пырлог в своем телеграм-канале. По его словам, Олег Семаков покинул свой пост, проработав в должности гендиректора ЦДС чуть более трех лет - с небольшим перерывом.

- Желаю новому руководителю вывести ЦДС на принципиально новый уровень, ведь в последнее время количество жалоб на эту организацию выросло, - прокомментировал Пырлог.

Имя нового директора компании он не назвал. На официальном сайте Центральной диспетчерской службы указан и.о. директора Александр Леонидович Балак. Известно, что ранее он возглавлял Кирово-Чепецкий городской следственный отдел СУ СК при прокуратуре РФ по Кировской области.

Напомним, Олега Семакова назначили на должность директора ЦДС в 2018 году. Его предшественником был Александр Рыболовлев, ставший одним из фигурантов дела по хищениям в «Электронном проездном».