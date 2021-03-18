Экс-директору «ЦДС» Александру Рыболовлеву вынесли приговор

Рыболовлева признали виновным в злоупотреблении полномочиями, а также присвоении либо растрате. Фото: Валерий Романов

Александру Рыболовлеву, бывшему директору «ЦДС», вынесли приговор. Кировчанину вменили «злоупотребление полномочиями» и «присвоение или растрату». По информации областного Следкома, Рыболовлев получил три года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, экс-директор «ЦДС» вместе с организованной преступной группой, в которую входили также бывший глава «Электронного проездного» и депутат кировской гордумы Дмитрий Никулин, похитили путем растраты 20 миллионов рублей. Рыболовлев поспособствовал краже денег, устраняя различные препятствия.

Кроме того, преступники в соучастии с Олегом Чичибабиным, бывшим начальником отдела управления благоустройства и транспорта горадминистрации украли еще и казенные деньги, выделенные на развитие транспортной инфраструктуры Кирова. Общий ущерб составил не менее 34,7 миллиона рублей.

Стоит отметить, что ранее фигурантов уголовного дела по «Электронному проездному» признали виновными и вынесли приговор. Однако в феврале 2020 года их освободили из-под стражи в зале суда. Уголовное дело вернулось в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.

По сообщению областного Следкома, сейчас в суде рассматривается также дело экс-главы Кирова Владимира Быкова, которого называют вероятным организатором преступной схемы и данной организованной группы.